María Corina Machado está "a salvo", pero no viajará a recibir el Premio Nobel de la Paz

El Instituto Nobel Noruego confirmó que la líder opositora venezolana María Corina Machado no podrá asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, pese a encontrarse ya en ruta hacia Oslo tras un viaje que describen como “extremadamente peligroso” para lograr salir de Venezuela.

En un audio divulgado por la entidad, Machado agradeció al Comité Noruego del Nobel, afirmó que el reconocimiento “pertenece a todos los venezolanos” y anunció que, después de dos años, finalmente podrá reencontrarse con su familia.

Hija de María Corina Machado, recibirá el Premio Nobel de la Paz por ella

El Instituto Nobel destacó que Machado está “a salvo” y que llegará a Oslo, aunque no a tiempo para los actos oficiales programados para este miércoles. El galardón será recibido en su nombre por su hija, Ana Corina Machado.

A la ceremonia asisten distintas personalidades internacionales, entre ellas el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel Noruego.

La institución reiteró que la salida de Machado ocurrió bajo condiciones de alto riesgo, pero celebró que lograra abandonar Venezuela y se encuentre fuera de peligro. “Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, señaló en un comunicado.