Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado , confirmó este miércoles que podrá abrazar a su madre en Oslo en cuestión de horas, luego de recibir en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón otorgado por su lucha por la democracia y la libertad en Venezuela.

"Mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", expresó Sosa durante la ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de la capital noruega.

Visiblemente emocionada, recordó que mientras espera ese momento para volver a verla después de dos años, piensa también “en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres”, destacando que ese dolor es uno de los motores que impulsa la lucha de Machado.

Hija de María Corina Machado anuncia un reencuentro en Oslo “en pocas horas”

En una llamada con el presidente del… pic.twitter.com/fCk1MxWExu — Telemetro Reporta (@TReporta) December 10, 2025

Sosa aseguró que su madre mantiene firme su intención de regresar “muy pronto” a Venezuela, al afirmar: “Quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, yo sé, que pronto estará de vuelta en Venezuela”.

Mientras llega ese esperado reencuentro, Ana Corina Sosa enfrentó “la difícil tarea” de dar voz al discurso que Machado preparó para la ocasión, un mensaje que transmite la visión de la líder opositora y su compromiso inquebrantable con la libertad.

Durante su intervención, Sosa expresó la “infinita gratitud” de su familia y de todo el pueblo venezolano al Comité Noruego del Nobel, por reconocer que “la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo”.