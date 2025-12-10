Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 10 de diciembre de 2025

En la edición de Cuarto Poder de este miércoles 10 de diciembre se analizó el impacto mundial de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana, María Corina Machado. También se abordó la aprehensión del exdirector de Pandeportes, Héctor Brands. Por otro lado, Adrián Castillo y Max de León, de la Fundación Libertarios, explicaron los criterios bajo los cuales fue creada la organización, e indicaron que su principal objetivo es educar en temas de libre mercado.