Premio Nobel de la Paz: Hija de Machado denuncia dictadura en Venezuela ante líderes latinos

Ana Corina denuncia dictadura al recibir el Nobel de la Paz por su madre

“Ya los venezolanos sienten cercana su libertad”, fue una de las frases más conmovedoras pronunciadas este miércoles por Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien recibió en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025 en una ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, asistió al evento acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, como invitado especial de la homenajeada, en reconocimiento al apoyo que Panamá ha brindado a la causa por el retorno de la democracia en Venezuela. También participaron los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador).

Ceremonia - Premio Nobel de la Paz - Noruega @Presidencia

Durante su discurso, Sosa denunció que Venezuela ha vivido casi tres décadas de una “dictadura brutal”, agradeciendo al Comité Noruego del Nobel por reconocer la lucha del pueblo venezolano.

El Comité destacó que Machado fue galardonada por su “incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

“Avanzamos armados únicamente de convicción”

Frente al rey de Noruega y los jefes de Estado latinoamericanos presentes, Sosa dio lectura al discurso escrito por Machado, describiendo el proceso de resistencia cívica del pueblo venezolano.

Relató que, en medio de censura, limitaciones y persecución, los venezolanos lograron organizarse de manera orgánica para enfrentar las últimas elecciones.

"Sin recursos, sin publicidad y sin medios dispuestos a mencionar nuestros nombres, avanzamos armados únicamente de convicción. El boca a boca se convirtió en nuestra red de esperanza… porque el deseo de libertad seguía vivo dentro de nosotros", expresó.

Actas de elecciones de Venezuela.jpg

Sosa recordó los dieciséis meses posteriores al desconocimiento del triunfo opositor de Edmundo González: un período marcado por clandestinidad, reorganización y el fortalecimiento de redes de presión pacífica.

“Hemos construido nuevas redes de presión cívica y de desobediencia disciplinada, preparándonos para una transición ordenada hacia la democracia… hoy resuena el clamor de venezolanos que ya sienten cercana su libertad”.

“La libertad se conquista cada día”

La hija de Machado subrayó el significado del premio: un reconocimiento que “le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz”.

Cerró con un mensaje que resonó entre los asistentes: “Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”.

La presencia de líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente Mulino, reforzó el respaldo regional a la lucha democrática de Venezuela en un momento considerado decisivo por la comunidad internacional.