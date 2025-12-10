Panamá Nacionales -  10 de diciembre de 2025 - 11:53

Minera Panamá: Gobierno invertirá $29 millones por venta de cobre

El ministro del MICI explicó las regalías que recibirá Panamá por la venta cobre. Los fondos irán a obras en Donoso, Omar Torrijos y La Pintada.

Ministro del MICI habla sobre la venta de cobre

Ministro del MICI habla sobre la venta de cobre

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, anunció que la venta de más de 122 mil toneladas de concentrado de cobre almacenadas en la mina ubicada en Donoso generó para el Estado panameño 29 millones de dólares en regalías, recursos que serán invertidos directamente en obras de infraestructura en las comunidades de Omar Torrijos, Donoso y La Pintada.

Moltó explicó que la instrucción del presidente de la República es clara: los fondos deben revertirse íntegramente en beneficio del país, especialmente en las zonas impactadas por la actividad minera.

“Por instrucciones del Presidente de la República, estos fondos pertenecen a todo Panamá y se destinarán en su totalidad a obras públicas en beneficio del país. De esos 29 millones de dólares en regalías se ha ordenado que en un inicio se invierta de manera prioritaria y directa en infraestructura”, indicó el ministro. “Por instrucciones del Presidente de la República, estos fondos pertenecen a todo Panamá y se destinarán en su totalidad a obras públicas en beneficio del país. De esos 29 millones de dólares en regalías se ha ordenado que en un inicio se invierta de manera prioritaria y directa en infraestructura”, indicó el ministro.

MICI confirmó que Panamá recibirá $29 millones en regalías por la venta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998766371170136569?s=20&partner=&hide_thread=false

Entre las prioridades señaladas por el MICI están caminos de acceso, mejoras en servicios básicos y proyectos comunitarios que aporten desarrollo sostenible a estas regiones. Moltó enfatizó que los recursos no serán absorbidos por gastos administrativos del Estado.

“Estos recursos no van a ir a la burocracia, no se van a gastar en consultorías, no irán a pagar oficinas, van a ir al pueblo panameño”, afirmó. “Estos recursos no van a ir a la burocracia, no se van a gastar en consultorías, no irán a pagar oficinas, van a ir al pueblo panameño”, afirmó.

El Gobierno reiteró que mantendrá transparencia en la ejecución de estos fondos y que los proyectos a financiar serán anunciados en las próximas semanas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional aprehendió a un hombre tras denuncia en Crime Stoppers

¿Dónde y cuándo? Estas son las Naviferias del IMA del jueves 11 de diciembre

Alcalde Mayer Mizrachi denuncia robo de cordones de luz en la Avenida Federico Boyd

Recomendadas

Más Noticias