Minera Panamá: Gobierno invertirá $29 millones por venta de cobre

El ministro de Comercio e Industrias ( MICI ), Julio Moltó, anunció que la venta de más de 122 mil toneladas de concentrado de cobre almacenadas en la mina ubicada en Donoso generó para el Estado panameño 29 millones de dólares en regalías, recursos que serán invertidos directamente en obras de infraestructura en las comunidades de Omar Torrijos, Donoso y La Pintada.

Moltó explicó que la instrucción del presidente de la República es clara: los fondos deben revertirse íntegramente en beneficio del país, especialmente en las zonas impactadas por la actividad minera.

"Por instrucciones del Presidente de la República, estos fondos pertenecen a todo Panamá y se destinarán en su totalidad a obras públicas en beneficio del país. De esos 29 millones de dólares en regalías se ha ordenado que en un inicio se invierta de manera prioritaria y directa en infraestructura", indicó el ministro.

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, @moltojulio, detalló cómo serán invertidos los 29 millones de dólares en regalías que recibió el Estado panameño, por la venta del concentrado de cobre de la mina en Donoso.



Entre las prioridades señaladas por el MICI están caminos de acceso, mejoras en servicios básicos y proyectos comunitarios que aporten desarrollo sostenible a estas regiones. Moltó enfatizó que los recursos no serán absorbidos por gastos administrativos del Estado.

"Estos recursos no van a ir a la burocracia, no se van a gastar en consultorías, no irán a pagar oficinas, van a ir al pueblo panameño", afirmó.

El Gobierno reiteró que mantendrá transparencia en la ejecución de estos fondos y que los proyectos a financiar serán anunciados en las próximas semanas.