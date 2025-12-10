Panamá Nacionales -  10 de diciembre de 2025 - 11:20

Héctor Brands acude a audiencia por investigación de presunto enriquecimiento injustificado

Este miércoles 10 de diciembre, el exdiputado y exdirector de PANDEPORTES, Héctor Brands, se presentó a la audiencia programada tras su aprehensión por el presunto delito de enriquecimiento injustificado, realizada ayer bajo la operación Bávaro.

Durante el resto de la tarde, se espera la asistencia al Sistema Penal Acusatorio de los hijos, la esposa, la expareja y los socios de Brands.

Este martes, Eduardo Rodríguez indicó que la investigación contra el exdiputado inició formalmente el 29 de agosto de 2025, sustentada en informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en los resultados de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República. Los hechos investigados comprenden el período 2019–2024.

En octubre de este año, el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa al exdiputado, impidiéndole la entrada al país.

