PASE-U: por qué el IFARHU podría reprogramar el segundo pago 2025 este mes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) podría anunciar este mes la reprogramación del pago del segundo desembolso de 2025 para los estudiantes beneficiarios de la beca PASE-U .

Esta nueva jornada será necesaria debido a inconsistencias detectadas tanto en los cheques como en las Tarjetas Clave Social. Entre los inconvenientes destaca el vencimiento de numerosas tarjetas utilizadas por los acudientes para recibir los fondos, lo que impidió completar el proceso de acreditación.

En el caso de los cheques, el IFARHU reconoció que algunos presentaban errores en los datos impresos, situación señalada por los padres de familia.

El director de la entidad, Carlos Godoy, adelantó que, una vez concluya el segundo pago del PASE-U a nivel nacional, se anunciará una nueva fecha de reprogramación. Esta podría desarrollarse en instalaciones más amplias para ofrecer una mejor atención a los acudientes.