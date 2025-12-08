PASE-U 2025: nueva reprogramación de pagos podría realizarse en diciembre

Pagos del PASE-U.

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este mes podría realizarse la reprogramación de los pagos de la beca PASE-U para los estudiantes que no pudieron cobrar debido a inconsistencias en los cheques y en las Tarjetas Clave Social.

Entre estas inconsistencias destaca el vencimiento de numerosas Tarjetas Clave Social, utilizadas para el depósito y retiro del dinero en los cajeros automáticos. Muchos padres de familia no realizaron el proceso de reposición a tiempo, lo que ha impedido que reciban los fondos correspondientes.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Le podría interesar: IFARHU anuncia la fecha de apertura del Concurso General de Becas 2026 El director del IFARHU, Carlos Godoy, adelantó que, una vez concluya el segundo pago del PASE-U a nivel nacional, se anunciará una nueva fecha de reprogramación. Esta podría realizarse en instalaciones más amplias con el fin de ofrecer una mejor atención a los acudientes. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1989399946815312170&partner=&hide_thread=false El director del @IFARHU, Carlos Godoy, ha solicitado paciencia a los beneficiarios que no han podido cobrar el PASE-U. Godoy explicó que han encontrado inconsistencias en los cheques generados. pic.twitter.com/5h0TtCMwgA — Telemetro Reporta (@TReporta) November 14, 2025