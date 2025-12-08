PASE-U 2025: nueva reprogramación de pagos podría realizarse en diciembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este mes podría realizarse la reprogramación de los pagos de la beca PASE-U para los estudiantes que no pudieron cobrar debido a inconsistencias en los cheques y en las Tarjetas Clave Social.
El director del IFARHU, Carlos Godoy, adelantó que, una vez concluya el segundo pago del PASE-U a nivel nacional, se anunciará una nueva fecha de reprogramación. Esta podría realizarse en instalaciones más amplias con el fin de ofrecer una mejor atención a los acudientes.