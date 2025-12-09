Aprehenden a Héctor Brands, exdirector de Pandeportes y exdiputado

Este martes fue aprehendido el exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, como parte de una operación conjunta ejecutada por la Policía Nacional y el Ministerio Público (MP), en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales.
La investigación surge tras reportes emitidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que habrían detectado depósitos por un total de 27.9 millones de dólares en cuentas personales y sociedades vinculadas a Brands.
Como parte de las diligencias de allanamiento realizadas este martes, las autoridades buscan la captura de 10 personas, incluyendo al exdirector de Pandeportes.
Defensa de Héctor Brands denuncia indefensión
El abogado de Brands, Pedro Meilán, aseguró que la defensa desconoce los detalles de los informes financieros que motivaron la acción del MP.
“Yo no tengo acceso a eso los informes de la UAF y esos informes tampoco están en el expediente. Por lo regular, la fiscalía hace este trabajo y son informes que no se manejan dentro de las carpetillas”, declaró Meilán.
El abogado también afirmó que su defendido se encuentra en un escenario jurídico complejo:
El Ministerio Público deberá presentar ante un juez la legalidad de la aprehensión dentro del plazo establecido, y posteriormente avanzar hacia la fase de imputación.