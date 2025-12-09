Aprehenden a Héctor Brands, exdirector de Pandeportes y exdiputado

Este martes fue aprehendido el exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands , como parte de una operación conjunta ejecutada por la Policía Nacional y el Ministerio Público (MP), en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales.

La investigación surge tras reportes emitidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que habrían detectado depósitos por un total de 27.9 millones de dólares en cuentas personales y sociedades vinculadas a Brands.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998362570764206327?s=20&partner=&hide_thread=false Este martes fue aprehendido el exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, a través de una operación desarrollada por la Policía Nacional y el Ministerio Público.



Brands es investigado por el Ministerio Público tras reportes de la Unidad de Análisis Financiero que… pic.twitter.com/3PbTz4ynfP — Telemetro Reporta (@TReporta) December 9, 2025

Como parte de las diligencias de allanamiento realizadas este martes, las autoridades buscan la captura de 10 personas, incluyendo al exdirector de Pandeportes.

Defensa de Héctor Brands denuncia indefensión

El abogado de Brands, Pedro Meilán, aseguró que la defensa desconoce los detalles de los informes financieros que motivaron la acción del MP.

“Yo no tengo acceso a eso los informes de la UAF y esos informes tampoco están en el expediente. Por lo regular, la fiscalía hace este trabajo y son informes que no se manejan dentro de las carpetillas”, declaró Meilán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998383134061044172?s=20&partner=&hide_thread=false Imágenes del momento en el que las autoridades realizaron la aprehensión del exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, tras diligencias de allanamiento como parte de una operación para dar con la captura de diez personas requeridas. pic.twitter.com/ekdU913Xls — Telemetro Reporta (@TReporta) December 9, 2025

El abogado también afirmó que su defendido se encuentra en un escenario jurídico complejo:

"Estamos en un estado de indefensión total porque no sabemos ni siquiera cuáles van a ser los cargos. Esta es una aprehensión donde el Ministerio Público tiene 48 horas para presentarla ante un juez de garantías. Lo más probable es que lo imputen y después se discutirán las medidas cautelares", explicó.

El Ministerio Público deberá presentar ante un juez la legalidad de la aprehensión dentro del plazo establecido, y posteriormente avanzar hacia la fase de imputación.