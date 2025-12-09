Abogado de Héctor Brands denuncia falta de acceso a la carpetilla de investigación

Víctor Orobio, abogado del exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands , señaló que aún no tiene acceso a la carpetilla de investigación del Ministerio Público que detalla los motivos de la aprehensión de su cliente.

Asimismo, afirmó que las empresas vinculadas a Brands están debidamente fundamentadas y cuentan con clientes e ingresos lícitos.

"En Panamá no se está respetando el debido proceso. En Panamá se quieren hacer las cosas a empujones. Yo creo que debemos dar un mensaje de más respeto a los derechos humanos", sostuvo el abogado, al tiempo que cuestionó que, pese a que Brands se mantenía en disposición de colaborar con las autoridades, igualmente se ordenó su aprehensión.

"La reserva la levantaron en el día de hoy, significa que solamente la Fiscalía es la que tiene información de todo lo que está hablando y todo lo que está diciendo, la defensa ha estado excluida de un debido proceso, de un derecho a la defensa. En este país las cosas no andan… pic.twitter.com/teTihshm7F — Telemetro Reporta (@TReporta) December 9, 2025

Por su parte, el fiscal contra el Crimen Organizado, Eduardo Rodríguez, indicó que la investigación contra Brands inició formalmente el 29 de agosto de 2025, sustentada en informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en los resultados de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República.

Los hechos investigados comprenden el período 2019–2024.

En octubre de este año, la Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa al exdiputado, impidiéndole la entrada al país.

Las diligencias de allanamiento realizadas por las autoridades buscan la captura de 10 personas, incluido Héctor Brands.