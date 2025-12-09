Fiscalía detalla aprehensión del exdiputado Héctor Brands por presunto desvío de fondos

El Ministerio Público ejecutó este jueves la Operación Bávaro, un amplio operativo anticorrupción que dejó como resultado la aprehensión de nueve personas, entre ellas el exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands , señalado como presunto beneficiario final de una estructura utilizada para desviar fondos del Estado mediante contratos millonarios.

De acuerdo con el fiscal contra el Crimen Organizado, Eduardo Rodríguez, la investigación contra Brands inició formalmente el 29 de agosto de 2025, a partir de informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de los resultados de una auditoría de la Contraloría General de la República.

Los hechos investigados abarcan el periodo 2019–2024.

Sociedades, familiares y presuntos desvíos millonarios

Rodríguez explicó que la pesquisa gira en torno a una sociedad anónima en la que participaban el entonces diputado y varios familiares. En 2019, dicha sociedad cambió su junta directiva, supuestamente para desvincular a Brands y evitar conflictos de interés. Sin embargo, tras la modificación, la empresa comenzó a recibir contratos estatales superiores a los 10 millones de dólares.

Las investigaciones revelan que los pagos del Estado, lejos de quedar en manos de la nueva directiva, terminaban en cuentas vinculadas al exdiputado y a sus familiares, quienes, según el fiscal, realizaron compras de lujo, adquisición de prendas costosas, viajes frecuentes al exterior y gastos personales, todos sufragados con estos fondos.

Presunta red de prestanombres

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998394057312067911?s=20&partner=&hide_thread=false "Con este cambio de la junta directiva se pretendía desvincular los conflictos de intereses que si formara parte tuviese ese diputado, pero al final cuando el Estado pagaba los beneficios de esos pagos iban a parar a cuentas de sociedades de este exdiputado y de sus familiares en… pic.twitter.com/xb55rjDDkS — Telemetro Reporta (@TReporta) December 9, 2025

Entre los aprehendidos hay familiares, exparejas y parejas de Brands, quienes supuestamente prestaron su nombre para integrar juntas directivas y figurar como proveedores del Estado.

Las sociedades vinculadas ofrecían servicios como alimentación, limpieza y trabajos relacionados con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) hasta mayo de 2026.

Aunque tras ganar las elecciones se traspasó la sociedad a otro familiar, el dinero seguía llegando a cuentas atribuidas al exdiputado, según detalló el fiscal Rodríguez.

Las autoridades indicaron que, durante los allanamientos, se hallaron presunta marihuana, dinero en efectivo, documentación y evidencia de un estilo de vida que incluye residencias en áreas exclusivas y vehículos de alto valor, elementos que según el Ministerio Público podrían sustentar cargos relacionados con blanqueo de capitales y peculado.

La investigación continúa contra Héctor Brands

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998394057312067911?s=20&partner=&hide_thread=false "Con este cambio de la junta directiva se pretendía desvincular los conflictos de intereses que si formara parte tuviese ese diputado, pero al final cuando el Estado pagaba los beneficios de esos pagos iban a parar a cuentas de sociedades de este exdiputado y de sus familiares en… pic.twitter.com/xb55rjDDkS — Telemetro Reporta (@TReporta) December 9, 2025

El fiscal Rodríguez señaló que los indicios apuntan a una lesión patrimonial al Estado superior al millón de dólares, aunque esa cifra podría aumentar conforme avance la auditoría financiera.

El Ministerio Público no descarta nuevas aprehensiones, imputaciones y ampliaciones de la investigación, mientras continúa la trazabilidad de los fondos y el análisis de las sociedades involucradas.