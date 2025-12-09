Panamá Nacionales -  9 de diciembre de 2025 - 15:07

Embajador de EE. UU. reconoce a Samy y Sandra Sandoval por su aporte a la música típica panameña

"Qué gusto por fin conocer a Samy y Sandra Sandoval", así reaccionó el embajador de EE. UU. Kevin Cabrera luego de reunirse con los Patrones de la Cumbia.

Por Ana Canto

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, conoció a Samy y Sandra Sandoval, los Patrones de la Cumbia, a quienes reconoció por llevar la música típica panameña a diversos países de Europa, ciudades de Estados Unidos y otros destinos internacionales.

"Qué gusto por fin conocer a Samy y Sandra Sandoval — leyendas del típico panameño que han llevado el sonido de Monagrillo desde Chitré hasta Nueva York, Europa y más allá. Me encantó conversar sobre música, raíces y futuros proyectos. ¡Celebrando los lazos culturales que conectan a Panamá y Estados Unidos!", señaló el embajador.

