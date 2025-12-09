Embajador de EE. UU. reconoce a Samy y Sandra Sandoval por su aporte a la música típica panameña

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, conoció a Samy y Sandra Sandoval, los Patrones de la Cumbia, a quienes reconoció por llevar la música típica panameña a diversos países de Europa, ciudades de Estados Unidos y otros destinos internacionales.

"Qué gusto por fin conocer a Samy y Sandra Sandoval — leyendas del típico panameño que han llevado el sonido de Monagrillo desde Chitré hasta Nueva York, Europa y más allá. Me encantó conversar sobre música, raíces y futuros proyectos. ¡Celebrando los lazos culturales que conectan a Panamá y Estados Unidos!", señaló el embajador.