CCIAP y MITRADEL anuncian vacantes: conoce las empresas y empleos disponibles en diciembre

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa , por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Ambas instituciones destacaron que las vacantes abarcan diversos sectores económicos, ofreciendo oportunidades para personas con distintos niveles de experiencia, formación técnica y profesional.

Vacantes destacadas en la CCIAP

Radisson

Auxiliar de mantenimiento

Radisson Panamá Canal

Cocinero

Recepcionista

Bartender

Almacenista

Seguridad Ocupacional

Gestión de Riesgo

Mercadeo

Ventas

Otras ofertas de empleo

Ejecutivo de ventas de tarjeta de crédito

Ingeniero (A) Civil (PNUD)

Negocios y operaciones (Banco General)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998769516730593612?s=20&partner=&hide_thread=false Conozca las principales vacantes de esta semana en la plataforma de empleo de la @CCIYAP. pic.twitter.com/7PGW1EY6Hz — Telemetro Reporta (@TReporta) December 10, 2025

Ofertas de empleo en MITRADEL

Por su parte, informó que el sitio oficial www.empleospanama.gob.pa mantiene vacantes activas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Herrera y otras regiones del país.

Entre las posiciones disponibles se destacan: