CCIAP y MITRADEL anuncian vacantes: conoce las empresas y empleos disponibles en diciembre

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.
Ambas instituciones destacaron que las vacantes abarcan diversos sectores económicos, ofreciendo oportunidades para personas con distintos niveles de experiencia, formación técnica y profesional.
Vacantes destacadas en la CCIAP
Radisson
- Auxiliar de mantenimiento
Radisson Panamá Canal
- Cocinero
- Recepcionista
- Bartender
- Almacenista
- Seguridad Ocupacional
- Gestión de Riesgo
- Mercadeo
- Ventas
Otras ofertas de empleo
- Ejecutivo de ventas de tarjeta de crédito
- Ingeniero (A) Civil (PNUD)
- Negocios y operaciones (Banco General)
Ofertas de empleo en MITRADEL
Por su parte, informó que el sitio oficial www.empleospanama.gob.pa mantiene vacantes activas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Herrera y otras regiones del país.
Entre las posiciones disponibles se destacan:
- Oficial de trámites
- Traductor de Mandarín
- Operador de CCTV de seguridad
- Supervisora de Tiendas
- Jefe de asuntos legales y relaciones laborales