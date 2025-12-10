Panamá Nacionales -  10 de diciembre de 2025 - 10:22

CCIAP y MITRADEL anuncian vacantes: conoce las empresas y empleos disponibles en diciembre

Las plataformas de la CCIAP y MITRADEL, reúnen vacantes de trabajo ofrecidas por empresas de distintos sectores económicos a nivel nacional.

CCIAP y MITRADEL anuncian vacantes

CCIAP y MITRADEL anuncian vacantes

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Ambas instituciones destacaron que las vacantes abarcan diversos sectores económicos, ofreciendo oportunidades para personas con distintos niveles de experiencia, formación técnica y profesional.

Vacantes destacadas en la CCIAP

Radisson

  • Auxiliar de mantenimiento

Radisson Panamá Canal

  • Cocinero
  • Recepcionista
  • Bartender
  • Almacenista
  • Seguridad Ocupacional
  • Gestión de Riesgo
  • Mercadeo
  • Ventas

Otras ofertas de empleo

  • Ejecutivo de ventas de tarjeta de crédito
  • Ingeniero (A) Civil (PNUD)
  • Negocios y operaciones (Banco General)
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998769516730593612?s=20&partner=&hide_thread=false

Ofertas de empleo en MITRADEL

Por su parte, informó que el sitio oficial www.empleospanama.gob.pa mantiene vacantes activas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Herrera y otras regiones del país.

Entre las posiciones disponibles se destacan:

  • Oficial de trámites
  • Traductor de Mandarín
  • Operador de CCTV de seguridad
  • Supervisora de Tiendas
  • Jefe de asuntos legales y relaciones laborales

En esta nota:
Seguir leyendo

Combustibles bajan de precio: anuncia nuevas tarifas desde este viernes

Copa Airlines extiende suspensión temporal de vuelos desde hacia Venezuela

Policía Nacional aprehendió a un hombre tras denuncia en Crime Stoppers

Recomendadas

Más Noticias