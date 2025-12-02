Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 2 de diciembre de 2025

En la edición de Cuarto Poder de este 2 de diciembre nos acompañaron la embajadora estrella de la Teletón 20-30 2025, Elizaberth Acosta, y su presidente Carlos Tarragó, para invitar a todos los panameños a apoyar la edición 40 bajo el lema “40 veces más amor” y cuyo proyecto meta es fortalecer el Centro de Diagnóstico Prenatal del Hospital Santo Tomás. También nos acompañó la alcaldesa de la ciudad de Cuauhtémoc, México, Alessandra Rojo De La Vega, quien denunció un intento de destitución en su contra por parte del partido Morena, tras organizar una marcha.