Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 6 de enero de 2026

Hoy en Cuarto Poder, Ricardo Contreras, miembro del colectivo opositor ConVenezuela, explicó los desafíos que se presentan para las personas que salieron de Venezuela desde hace más de 20 años, y la voluntad de muchos ciudadanos de regresar a su país y aplicar los conocimiento adquiridos alrededor del mundo. Por otro lado, Gustavo Herrera, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Untraics), evaluó los beneficios de una iniciativa que permitirá a los trabajadores de acceder a hipotecas y cumplir su sueño de tener una vivienda propia.