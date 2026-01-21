Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 21 de enero de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Rubén Darío Campos, diputado del Parlacen y miembro del partido Realizando Metas (RM), quien denuncia que la dirigencia de ese colectivo político se ha negado a cumplir con lo establecido en los estatutos, en lo relacionado con la renovación de la Junta Directiva.

Josué Pedrol, dirigente comunitario de la Comarca Ngäbe Buglé, también nos acompañó para hablar sobre la próxima construcción de puentes zarzo y la propuesta de elaborar un calendario escolar diferido para esta región.