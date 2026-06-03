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Cuarto Poder: 3 de junio de 2026

En la edición de Cuarto Poder de este 3 de junio se abordó sobre la renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, y la fuga masiva de privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita. El profesor Roberto Ah Chong, candidato a rector de la Universidad de Panamá, hizo referencia a la reelección de los rectores y brindó detalles sobre sus propuestas. Además, los dirigentes estudiantiles Avixelis Bonilla y Erick Vargas explicaron en qué consiste el programa Conecta 2026.