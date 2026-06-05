Panamá

Cuarto Poder: 5 de junio de 2026

En la edición de Cuarto Poder de este viernes 5 de junio se abordó sobre la fuga masiva de reclusos de la cárcel La Joyita y una carta que envió el director encargado del centro penitenciario al Ministerio Público explicando lo que sucedió. Además, el arquitecto Pablo Gualde expresó su preocupación por la condición en que se encuentra la histórica estación de tren de Balboa, y que será demolida para la construcción del intercambiador del Cuarto Puente sobre el Canal. Por su parte, el representante de Juan Díaz, David Bernal, se refirió a la forma en que se está manejando el Consejo Municipal y señaló que están planeando realizar cambios a través de una nueva junta directiva.