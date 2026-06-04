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Cuarto Poder: 4 de junio de 2026

En la edición de Cuarto Poder de este jueves 4 de junio se abordó sobre la búsqueda de los privados de libertad que se mantienen prófugos tras evadirse del Centro Penitenciario La Joyita y la renuncia de la rectora de la Unachi, Etelvina de Bonagas. Por otro lado, Samuel Samuels, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas, denunció una serie de publicaciones con contenido racista en espacios públicos y digitales. Además, Teresa Moll De Alba, senior manager del Pacto Global de las Naciones Unidas, hizo referencia a la Semana Empresarial de los Derechos Humanos.