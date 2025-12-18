MINSEG anuncia retiro de prestaciones adeudadas a expolicías y exservidores

El Ministerio de Seguridad Pública ( MINSEG ) informó que los exservidores públicos y jubilados de la institución y de los estamentos de seguridad podrán retirar los cheques correspondientes a las prestaciones laborales adeudadas este martes 23 de diciembre.

La entrega se realizará en el Centro de Entrenamiento Tierra de Campeones Atheyna Bylon, ubicado en la Cinta Costera, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

El Minseg exhortó a los exservidores públicos y jubilados beneficiarios que residan en el interior del país y que aparezcan en el listado de pago a comunicarse al teléfono 516-2864 para obtener información adicional.

La lista oficial de beneficiarios puede consultarse a través de esta publicación.