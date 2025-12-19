Panamá Nacionales -  19 de diciembre de 2025 - 12:55

Meduca invirtió $36 millones en 45 proyectos educativos durante 2025

La ministra Lucy Molinar informó que el Meduca ejecutó 45 proyectos en 2025, beneficiando a 25 mil estudiantes, e inició nuevos concursos docentes.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La ministra de Educación (MEDUCA),presentó un balance de su gestión durante 2025, destacando la entrega de 45 proyectos de infraestructura educativa, que benefician a 25 mil estudiantes en todo el país, con una inversión de 36 millones de dólares.

"Estos proyectos que se entregaron este año son 45, benefician a 25 mil estudiantes por una inversión de 36 millones de dólares para terminar todos estos proyectos", señaló la titular del Ministerio de Educación (Meduca).

Nuevas escuelas en zonas de alto crecimiento por MEDUCA

Molinar informó que ya se inició la construcción de dos nuevas escuelas, una en Panamá Este y otra en Panamá Oeste, regiones donde el crecimiento poblacional ha generado una alta demanda de nueva infraestructura escolar.

Estas nuevas infraestructuras responden al crecimiento acelerado de la población estudiantil, lo que ha generado una mayor demanda de centros educativos modernos y adecuados.

Concursos docentes en marcha y con mayor transparencia

En cuanto al recurso humano, la titular de Educación aseguró que el Meduca se encuentra en pleno proceso de concursos docentes, los cuales —según afirmó— se desarrollan bajo criterios de total transparencia.

"Ahora los concursos son absolutamente transparentes y solo cuenta la historia y la capacidad de cada docente", subrayó Molinar.

Indicó que actualmente se desarrolla el primer concurso, y que el segundo iniciará en aproximadamente una semana. El objetivo es completar la planta docente antes del inicio del año escolar, para que todos los educadores estén en sus aulas desde el primer día de clases.

Año escolar 2025 finaliza este 19 de diciembre

Por su parte, la viceministra académica del Meduca, Agnes De León de Cotes, informó que este 19 de diciembre finaliza oficialmente el año escolar 2025, de acuerdo con el calendario académico vigente.

Añadió que el próximo periodo inicia el 29 de diciembre, y que ya se han realizado reuniones con la Dirección General y los coordinadores regionales para coordinar el proceso de organización y planificación del nuevo ciclo escolar.

