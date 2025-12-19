MOP anuncia 32 obras para 2026 que generarán más de 30 mil empleos

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, aseguró que el año 2026 marcará una “revolución de empleos” en Panamá, con el inicio de 32 obras a nivel nacional entre los meses de enero, febrero y marzo, impulsadas por el Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) .

“El 2026 será un año en el que el Gobierno, a través del MOP, impulsará una revolución de empleos para los panameños. No son proyectos en un papel, es el arranque concreto de obras que necesitarán manos panameñas para comenzar, avanzar y culminarse”, afirmó el titular del MOP. “El 2026 será un año en el que el Gobierno, a través del MOP, impulsará una revolución de empleos para los panameños. No son proyectos en un papel, es el arranque concreto de obras que necesitarán manos panameñas para comenzar, avanzar y culminarse”, afirmó el titular del MOP.

Más de 10 mil empleos directos y 20 mil indirectos por el MOP

De acuerdo con las proyecciones del ministerio, las empresas responsables de la ejecución de estas obras generarán alrededor de 10 mil empleos directos y 20 mil empleos indirectos, a lo largo del desarrollo de los proyectos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2002069272332283926?s=20&partner=&hide_thread=false “En febrero próximo arranca un plan de 16 programas tapa huecos que van directo a recuperar vías en mal estado en la capital y en el interior, y que beneficiarán a un millón de personas. Esto resolverá el día a día de los conductores que sufren los huecos y el terrible estado de… pic.twitter.com/AdlcxHSMqc — Telemetro Reporta (@TReporta) December 19, 2025

Andrade destacó que esta inversión en infraestructura permitirá recuperar vías que permanecían abandonadas por años, además de poner en marcha obras de gran impacto social, largamente esperadas por la población.

Plan de 16 programas tapa huecos inicia en febrero

Como parte de las acciones inmediatas, el ministro adelantó que en febrero de 2026 arrancará un plan de 16 programas tapa huecos, enfocado en rehabilitar calles en mal estado tanto en la ciudad capital como en el interior del país.

Este plan beneficiará a más de un millón de personas, al mejorar la movilidad y reducir los daños que enfrentan a diario los conductores debido al deterioro de las vías.

“Esto resolverá el día a día de los conductores que sufren los huecos y el terrible estado de las calles”, sostuvo Andrade. “Esto resolverá el día a día de los conductores que sufren los huecos y el terrible estado de las calles”, sostuvo Andrade.

En marzo inicia el Corredor de las Playas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2002070039311364146?s=20&partner=&hide_thread=false “Con la idea de poder aprovechar el verano, en marzo próximo inicia la obra corredor de las playas, con la variante Campana, que cambiará por completo el acceso a la ciudad desde las playas y Panamá Oeste”, ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, sobre obras que se… pic.twitter.com/fmgdus2zKP — Telemetro Reporta (@TReporta) December 19, 2025

Aprovechando la temporada de verano, el ministro informó que en marzo de 2026 comenzará la obra del Corredor de las Playas, incluyendo la variante de Campana, un proyecto que transformará el acceso a la ciudad desde las playas y Panamá Oeste.

Esta obra es considerada clave para mejorar la conectividad, reducir los tiempos de traslado y potenciar el desarrollo turístico y económico de la región.