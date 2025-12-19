MOP anuncia 32 obras para 2026 que generarán más de 30 mil empleos

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, aseguró que el año 2026 marcará una “revolución de empleos” en Panamá, con el inicio de 32 obras a nivel nacional entre los meses de enero, febrero y marzo, impulsadas por el Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Más de 10 mil empleos directos y 20 mil indirectos por el MOP
De acuerdo con las proyecciones del ministerio, las empresas responsables de la ejecución de estas obras generarán alrededor de 10 mil empleos directos y 20 mil empleos indirectos, a lo largo del desarrollo de los proyectos.
Andrade destacó que esta inversión en infraestructura permitirá recuperar vías que permanecían abandonadas por años, además de poner en marcha obras de gran impacto social, largamente esperadas por la población.
Plan de 16 programas tapa huecos inicia en febrero
Como parte de las acciones inmediatas, el ministro adelantó que en febrero de 2026 arrancará un plan de 16 programas tapa huecos, enfocado en rehabilitar calles en mal estado tanto en la ciudad capital como en el interior del país.
Este plan beneficiará a más de un millón de personas, al mejorar la movilidad y reducir los daños que enfrentan a diario los conductores debido al deterioro de las vías.
En marzo inicia el Corredor de las Playas
Aprovechando la temporada de verano, el ministro informó que en marzo de 2026 comenzará la obra del Corredor de las Playas, incluyendo la variante de Campana, un proyecto que transformará el acceso a la ciudad desde las playas y Panamá Oeste.
Esta obra es considerada clave para mejorar la conectividad, reducir los tiempos de traslado y potenciar el desarrollo turístico y económico de la región.