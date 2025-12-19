Panamá Nacionales -  19 de diciembre de 2025 - 13:30

Naviferias del IMA se realizarán en islas y comarcas la próxima semana

El IMA reiteró que el pago de la caja navideña, cuyo costo es de B/. 15.00, se realizará exclusivamente en efectivo en las naviferias.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, tras culminar las últimas naviferias en diversas provincias y comarcas del país este viernes 19 de diciembre, las jornadas se trasladarán la próxima semana a las islas de Otoque, Taboga, el Circuito de Islas y otras comarcas del territorio panameño.

La entidad reiteró que el pago de la caja navideña, cuyo costo es de B/. 15.00, se realizará exclusivamente en efectivo en todas las actividades programadas a nivel nacional.

Naviferias 2025: datos importantes para comprar tu caja navideña

  • Todos los asistentes deben llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable.
  • No se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documentos válidos.
  • Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.
  • Las autoridades recomiendan adquirir una sola caja por familia, con el fin de que todas las personas tengan la oportunidad de obtenerla.

Las cajas navideñas incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

