Naviferias del IMA se realizarán en islas y comarcas la próxima semana

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, tras culminar las últimas naviferias en diversas provincias y comarcas del país este viernes 19 de diciembre, las jornadas se trasladarán la próxima semana a las islas de Otoque, Taboga, el Circuito de Islas y otras comarcas del territorio panameño.
Naviferias 2025: datos importantes para comprar tu caja navideña
- Todos los asistentes deben llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable.
- No se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documentos válidos.
- Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.
- Las autoridades recomiendan adquirir una sola caja por familia, con el fin de que todas las personas tengan la oportunidad de obtenerla.
Las cajas navideñas incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.