Naviferias del IMA se realizarán en islas y comarcas la próxima semana

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, tras culminar las últimas naviferias en diversas provincias y comarcas del país este viernes 19 de diciembre, las jornadas se trasladarán la próxima semana a las islas de Otoque, Taboga, el Circuito de Islas y otras comarcas del territorio panameño.

La entidad reiteró que el pago de la caja navideña, cuyo costo es de B/. 15.00, se realizará exclusivamente en efectivo en todas las actividades programadas a nivel nacional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interés: IMA niega vinculación de funcionarios en caso de presunta venta ilegal de jamones en Chepo

Naviferias 2025: datos importantes para comprar tu caja navideña

Todos los asistentes deben llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable.

No se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documentos válidos.

Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.

Las autoridades recomiendan adquirir una sola caja por familia, con el fin de que todas las personas tengan la oportunidad de obtenerla.

Las cajas navideñas incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.