IMA niega vinculación de funcionarios en caso de presunta venta ilegal de jamones en Chepo

El Instituto de Mercadeo de Agropecuario ( IMA ) desmintió que ningún funcionario de la entidad está vinculado en las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, ante el hallazgo de jamones picnic y otros productos ofrecidos en las naviferias en el distrito de Chepo.

El IMA hace un llamado ante las especulaciones, ya que estas incluso muestran imágenes de funcionario de la institución, que no guardan ninguna con el caso.

Allanan vivienda en Chepo tras denuncia

El director del IMA, Nilo Murillo, informó que la fiscalía realizó este viernes un allanamiento en una vivienda de Chepo, en Panamá Este, tras denuncias ciudadanas por la presunta venta ilegal de jamones por parte de un representante de corregimiento.

De acuerdo con el director, las diligencias iniciaron a las 5:00 a.m. y culminaron a las 8:00 a.m. en la residencia, donde la persona que allí vive señaló que un representante del corregimiento de Tortí, quien presuntamente es su cuñado, había llevado las cajas navideñas, las cuales fueron identificadas como parte del programa del IMA.