Naviferias del IMA: allanan vivienda en Chepo tras denuncia sobre la posible venta ilegal de jamones

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, informó que la Fiscalía Anticorrupción realizó este viernes 12 de diciembre un allanamiento en una vivienda de Chepo, en Panamá Este, tras denuncias ciudadanas por la presunta venta ilegal de jamones por parte de un representante de corregimiento.
El sujeto involucrado fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional.
El jamón picnic decomisado forma parte de una marca procesada por una empresa local para abastecer las naviferias.
Murillo lamentó la situación y aseguró que las investigaciones continuarán conforme a lo establecido en la ley.