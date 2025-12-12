Operación Oasis: Tribunal declara culpables a ocho imputados por conspiración relacionada con drogas

El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá declaró culpables a ocho personas imputadas por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, en el caso conocido como “Operación Oasis”. En esta misma causa, otras tres personas fueron declaradas no culpables.

El tribunal, integrado por los jueces Gloria González Barrios (presidenta), Rafael Barranco (relator) y Dalis Batista (tercera juez), adoptó la decisión de forma unánime, tras un proceso de deliberación basado en el análisis de los hechos acusados y de las pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas por las partes durante un juicio que se extendió por cinco meses.

Caso “Operación Oasis” por conspiración vinculada a delitos de drogas

Luego de comunicar el sentido del fallo, este jueves 10 de diciembre, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) del Edificio 727, antigua sede del Boston School en Balboa, el tribunal fijó para el 29 de diciembre de 2025, a las 9:00 a.m., la audiencia de lectura de sentencia.

El Ministerio Público, representado por la fiscal especializada en delitos relacionados con drogas, Delia Burgos, solicitó la pena máxima de 144 meses de prisión para los imputados declarados culpables. En contraste, la defensa técnica ejercida por seis abogados particulares y uno de la defensa pública pidió al tribunal aplicar la pena mínima.

La causa está vinculada con una serie de diligencias judiciales realizadas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí y Darién, como parte de las investigaciones desarrolladas en esta operación antidrogas.