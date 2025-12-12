MEDUCA publica Calendario y lineamientos del PRAE

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó que a partir del 29 de diciembre de 2025 iniciarán las inscripciones para el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), una iniciativa dirigida a estudiantes de centros educativos oficiales y particulares que hayan reprobado hasta tres asignaturas durante el año escolar 2025.

MEDUCA abre inscripciones del PRAE el 29 de diciembre

El PRAE tiene como objetivo brindar una segunda oportunidad para que los estudiantes refuercen contenidos, recuperen materias y puedan avanzar al siguiente grado escolar. El programa se ha convertido en una herramienta clave para reducir la repitencia y apoyar el rendimiento académico en el sistema educativo panameño.

“Este programa, que busca reforzar los aprendizajes y ofrecer una oportunidad académica a los estudiantes, establece un proceso organizado de inscripción, capacitación docente, desarrollo de clases, evaluación y certificación”, indica la entidad. Asimismo, detalla en el calendario y los lineamientos los siguientes puntos:

Capacitación docente: 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

Desarrollo del programa: 5 de enero al 6 de febrero de 2026.

Las clases se dictarán de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos.

Evaluaciones: 9 al 11 de febrero de 2026.

Entrega de calificaciones y certificaciones 13 de febrero de 2026.

Entrega de consolidados regionales: 19 de febrero de 2026.

Revisión y presentación de resultados por comisiones regionales: 23 de febrero de 2026.

Entrega de certificados y diplomas (9° y 12°): 26 de febrero de 2026.

El MEDUCA detalló que en los próximos días se dará a conocer el procedimiento de inscripción, los centros habilitados, las asignaturas disponibles y el calendario de clases, por lo que hizo un llamado a padres de familia y estudiantes a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación de la institución.