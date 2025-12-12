Panamá Nacionales -  12 de diciembre de 2025 - 11:01

MEDUCA publica Calendario y lineamientos del PRAE

El MEDUCA anunció que el 29 de diciembre de 2025 iniciarán las inscripciones del PRAE, dirigido a estudiantes de escuelas oficiales y particulares.

MEDUCA publica Calendario 

MEDUCA publica Calendario 

MEDUCA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que a partir del 29 de diciembre de 2025 iniciarán las inscripciones para el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), una iniciativa dirigida a estudiantes de centros educativos oficiales y particulares que hayan reprobado hasta tres asignaturas durante el año escolar 2025.

MEDUCA abre inscripciones del PRAE el 29 de diciembre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1999498639006163416?s=20&partner=&hide_thread=false

El PRAE tiene como objetivo brindar una segunda oportunidad para que los estudiantes refuercen contenidos, recuperen materias y puedan avanzar al siguiente grado escolar. El programa se ha convertido en una herramienta clave para reducir la repitencia y apoyar el rendimiento académico en el sistema educativo panameño.

“Este programa, que busca reforzar los aprendizajes y ofrecer una oportunidad académica a los estudiantes, establece un proceso organizado de inscripción, capacitación docente, desarrollo de clases, evaluación y certificación”, indica la entidad. Asimismo, detalla en el calendario y los lineamientos los siguientes puntos:

  • Capacitación docente: 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
  • Desarrollo del programa: 5 de enero al 6 de febrero de 2026.
  • Las clases se dictarán de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos.
  • Evaluaciones: 9 al 11 de febrero de 2026.
  • Entrega de calificaciones y certificaciones 13 de febrero de 2026.
  • Entrega de consolidados regionales: 19 de febrero de 2026.
  • Revisión y presentación de resultados por comisiones regionales: 23 de febrero de 2026.
  • Entrega de certificados y diplomas (9° y 12°): 26 de febrero de 2026.

El MEDUCA detalló que en los próximos días se dará a conocer el procedimiento de inscripción, los centros habilitados, las asignaturas disponibles y el calendario de clases, por lo que hizo un llamado a padres de familia y estudiantes a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación de la institución.

En esta nota:
Seguir leyendo

MEDUCA impulsa Escuela para Padres para fortalecer la comunicación familiar

Último día: Meduca cierra este 5 de diciembre la postulación a vacantes docentes 2026

MEDUCA inicia la construcción del nuevo Centro de Educación Integral de Puerto del Mar

Recomendadas

Más Noticias