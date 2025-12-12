Panamá Nacionales -  12 de diciembre de 2025 - 11:45

Naviferias 2025: provincias y comarcas donde se realizarán del 15 al 19 de diciembre

Todos los asistentes deben llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable para realizar sus compras en las Naviferias.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó las provincias y comarcas donde se realizarán las naviferias durante la semana del lunes 15 al viernes 19 de diciembre, con la venta del jamón navideño y otros productos a B/. 15.00.

Provincias y comarcas donde se realizarán Naviferias

  • Panamá Oeste
  • Panamá
  • Colón
  • Bocas del Toro
  • Panamá Este
  • Comarca Ngabe Buglé
  • Comarca Emberá Wounaan
  • Comarca Madugandí
  • Comarca Naso Tjer Di
  • Comarca Majé Emberá Drúa
Naviferias 2025: datos importantes para comprar tu caja navideña

  • Todos los asistentes deben llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable.
  • No se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documentos válidos.
  • Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.
  • Las autoridades recomiendan adquirir una sola caja por familia, con el fin de que todas las personas tengan la oportunidad de obtenerla.

Las cajas navideñas incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

