Naviferias 2025: provincias y comarcas donde se realizarán del 15 al 19 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó las provincias y comarcas donde se realizarán las naviferias durante la semana del lunes 15 al viernes 19 de diciembre, con la venta del jamón navideño y otros productos a B/. 15.00.
Provincias y comarcas donde se realizarán Naviferias
- Panamá Oeste
- Panamá
- Colón
- Bocas del Toro
- Panamá Este
- Comarca Ngabe Buglé
- Comarca Emberá Wounaan
- Comarca Madugandí
- Comarca Naso Tjer Di
- Comarca Majé Emberá Drúa
Naviferias 2025: datos importantes para comprar tu caja navideña
- Todos los asistentes deben llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable.
- No se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documentos válidos.
- Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.
- Las autoridades recomiendan adquirir una sola caja por familia, con el fin de que todas las personas tengan la oportunidad de obtenerla.
Las cajas navideñas incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.