Tercer pago del PASE-U 2025: Cintillo de Escuela para Padres, ¿Será necesario para el cobro?

El Ministerio de Educación (MEDUCA) ha confirmado que, la participación en el programa Escuela para Padres es un requisito obligatorio para recibir el tercer y último pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) del 2025.

IFARHU culmina el segundo pago del PASE-U 2025

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que realizó un desembolso total de B/. 11,642,040.00 en concepto del PASE-U y Seguro Educativo, beneficiando a miles de estudiantes en todo el país, incluyendo aquellos que residen en zonas de difícil acceso y comarcas indígenas.

image

La distribución se ejecutó de la siguiente manera:

PASE-U: B/. 6,278,400.00

B/. Seguro Educativo: B/. 5,363,640.00

B/. Total desembolsado: B/. 11,642,040.00

El Ifarhu explicó que este proceso representó un reto logístico importante, ya que una parte significativa del desembolso estaba dirigida a estudiantes que viven en comunidades apartadas, donde el acceso se complica por las condiciones geográficas y el estado de los caminos. Aun así, las brigadas de pago lograron llegar hasta estas áreas, garantizando que el apoyo económico se entregara sin exclusiones.

Las autoridades reiteraron que estos fondos son esenciales para la continuidad educativa de los beneficiarios y reafirmaron el compromiso del Estado con la equidad y la inclusión en el sistema educativo panameño.