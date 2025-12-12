Participa en el Veranito de Matemáticas Recreativas de FUNDAPROMAT

La Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT) invita a niños de 8 a 14 años de edad a participar en su Veranito 2026 del lunes 26 de enero al viernes 30 de enero de 2026.

En un horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., los pequeños podrán reforzar sus capacidades intelectuales a través de una gran variedad de actividades de matemáticas recreativas especialmente elaboradas por el equipo de FUNDAPROMAT. Este Veranito 2026 se llevará a cabo en el Salón Roberto Barraza de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Campus Central.

Para que el mayor número de familias panameñas puedan aprovechar esta oportunidad, pueden solicitar información a FUNDAPROMAT sobre precios y otros detalles mediante del correo [email protected] o al WhatsApp 6990-1458.

“Lo que más me divierte de las matemáticas es que ellas liberan la imaginación. Y es que podemos encontrar las matemáticas en la naturaleza, en las películas, en la magia, en la música, en la danza, en el arte, en la moda y hasta en los videojuegos. Por ende, si no te gustan las matemáticas, es posiblemente porque todavía no has encontrado el área de las matemáticas que encaja con la manera en que funciona tu cerebro. Y para eso existe FUNDAPROMAT, para enseñarles a grandes y pequeños lo maravilloso y sorprendente que es el universo de las matemáticas a través de diversos métodos, como la magia, el juego y la risa” – resaltó la Dra. Jeanette Shakalli, directora ejecutiva de FUNDAPROMAT.

Los interesados en participar en el Veranito de FUNDAPROMAT 2026 se pueden inscribir en el enlace https://tinyurl.com/veranito-fundapromat2026 o contactar a la Fundación al correo [email protected] o al WhatsApp 6990-1458.