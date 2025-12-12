La extraordinaria de la Lotería Nacional de Panamá jugará este domingo 14 de diciembre.

Este domingo 14 de diciembre se realizará el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Panamá , en el que, con una inversión de B/. 2.00, los participantes podrán ganar hasta B/. 25,000.00, además de un bono incentivo de B/. 75,000.00.

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 6, 4, 7 y 3.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 14 de diciembre 2025?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al sorteo del 14 de diciembre se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 14 de diciembre 2025?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.