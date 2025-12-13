Cuerpo de Bomberos denuncia uso indebido del número de celular del director general

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que el número de celular del director general, coronel Víctor Raúl Álvarez, ha sido vulnerado y que se ha detectado actividad no autorizada proveniente del número 6663-4825, desde el cual se han difundido mensajes y contenidos falsos.
El Cuerpo de Bomberos exhortó a la población a no compartir ni atender información proveniente de ese número telefónico y a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la entidad.