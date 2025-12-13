Cuerpo de Bomberos denuncia uso indebido del número de celular del director general, coronel Víctor Raúl Álvarez. @bomberos

Por Ana Canto El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que el número de celular del director general, coronel Víctor Raúl Álvarez, ha sido vulnerado y que se ha detectado actividad no autorizada proveniente del número 6663-4825, desde el cual se han difundido mensajes y contenidos falsos.

La institución indicó que este hecho constituye un delito cibernético, por lo que será investigado y sancionado conforme a lo establecido en la ley. Además, se informó que el lunes 15 de diciembre el director general presentará una denuncia formal ante las autoridades competentes.

