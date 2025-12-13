Panamá Nacionales -  13 de diciembre de 2025 - 10:48

Cuerpo de Bomberos denuncia uso indebido del número de celular del director general

El Cuerpo de Bomberos indicó que este hecho constituye un delito cibernético, por lo que será investigado y sancionado conforme a lo establecido en la ley.

Cuerpo de Bomberos denuncia uso indebido del número de celular del director general, coronel Víctor Raúl Álvarez.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que el número de celular del director general, coronel Víctor Raúl Álvarez, ha sido vulnerado y que se ha detectado actividad no autorizada proveniente del número 6663-4825, desde el cual se han difundido mensajes y contenidos falsos.

La institución indicó que este hecho constituye un delito cibernético, por lo que será investigado y sancionado conforme a lo establecido en la ley. Además, se informó que el lunes 15 de diciembre el director general presentará una denuncia formal ante las autoridades competentes.

El Cuerpo de Bomberos exhortó a la población a no compartir ni atender información proveniente de ese número telefónico y a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la entidad.

