MiAmbiente y Bomberos lanzan campaña "No al fuego, sí a la vida"

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) y el Cuerpo de Bomberos de Panamá realizaron este martes el lanzamiento oficial de la campaña nacional “No al fuego, sí a la vida”, una iniciativa orientada a prevenir incendios de masa vegetal y forestal en todo el país.

La campaña busca crear conciencia sobre el impacto ambiental, social y económico que generan estos eventos, especialmente en temporada seca, cuando aumenta el riesgo de propagación.

Según cifras oficiales, en 2025 se han registrado 1,800 emergencias por incendios de masa vegetal y forestal en el territorio nacional, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades ambientales y de emergencia.

MiAmbiente busca mitigar aumento de incendios de masa vegetal

El Ministerio de Ambiente y el Cuerpo de Bomberos realizaron este martes el lanzamiento de la campaña contra los incendios de masa vegetal bajo el lema "No al fuego, sí a la vida".



En el 2025 se han registrado 1,800 emergencias por incendios de masas vegetales y forestales en el territorio nacional.

MiAmbiente recordó que muchas de estas quemas son provocadas por malas prácticas agrícolas, quemas de basura, uso inadecuado del fuego o negligencia, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar cualquier actividad que ponga en riesgo los ecosistemas.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos explicó que estas emergencias no solo afectan la biodiversidad y los bosques, sino que también incrementan los niveles de contaminación del aire y ponen en peligro comunidades enteras.

La campaña incluye jornadas de sensibilización, patrullajes preventivos, material educativo y el refuerzo de operativos interinstitucionales para reducir significativamente la ocurrencia de incendios en los próximos meses.