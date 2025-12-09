Aduanas retiene dos cargas ilegales de presuntos agroquímicos y medicamentos en San Isidro.

En el Puesto Integral de Control de San Isidro, la Autoridad Nacional de Aduanas retuvo dos cargas de productos que no contaban con la documentación que acreditara su procedencia legal.

En la primera verificación, se detuvo un vehículo tipo pickup que transportaba cajas con agroquímicos sin factura ni sustento que justificara su transporte.

En la segunda, un vehículo articulado, conducido por un ciudadano costarricense, trasladaba 35 cajas con 150 frascos de medicamentos cada una, sin registro sanitario ni ningún tipo de documentación.

Estas acciones se desarrollan en el marco del operativo “Navidad sin Contrabando”, que refuerza los controles en la frontera con el fin de proteger la salud pública, prevenir el comercio ilícito y respaldar al comercio formal, reafirmando el compromiso institucional de velar por un país más seguro.