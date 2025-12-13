Panamá Nacionales -  13 de diciembre de 2025 - 17:21

Últimos días de naviferias: venta de jamón para el 15 y 16 de diciembre

El IMA anunció las naviferias programadas para el lunes 15 y martes 16 de diciembre en varias provincias del país.

Últimos días de las naviferias del IMA en Panamá.

Últimos días de las naviferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las naviferias durante el lunes 15 y vienes 19 de diciembre, en las provincias de Bocas del Toro, Panamá Oeste, Panamá y Colón.

Las cajas navideñas tendrán un costo de B/. 15.00 e incluirán: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Le podría interesar: IMA niega vinculación de funcionarios en caso de presunta venta ilegal de jamones en Chepo

Naviferias del lunes 15 y martes 16 de diciembre

Lunes 15 de diciembre

Panamá Oeste

  • Cancha techada de Bejuco, en Chame

Panamá

  • Gimnasio de Agua Bendita, en Chilibre
  • Alcalde Díaz, cancha del sector 11 La Cabima
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1999097843982696509&partner=&hide_thread=false

Martes 16 de diciembre

Panamá Oeste

  • Auditorio del distrito de Capira
  • Casa Cultural de El Cacao (terrenos de la Feria de la Naranja), Capira rural.

Panamá

  • Tienda del Pueblo Silos de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.

Colón

  • Parque central de Nombre de Dios
  • Campo Deportivo de Fútbol de Palenque cabecera
  • Parque central de María Chiquita
  • Frente a la Aduana de Portobelo

Bocas del Toro

  • Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1999578002452029574&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

IMA niega vinculación de funcionarios en caso de presunta venta ilegal de jamones en Chepo

Naviferias del IMA: allanan vivienda en Chepo tras denuncia sobre la posible venta ilegal de jamones

Naviferias 2025: provincias y comarcas donde se realizarán del 15 al 19 de diciembre

Recomendadas

Más Noticias