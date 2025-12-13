Últimos días de naviferias: venta de jamón para el 15 y 16 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las naviferias durante el lunes 15 y vienes 19 de diciembre, en las provincias de Bocas del Toro, Panamá Oeste, Panamá y Colón.
Le podría interesar: IMA niega vinculación de funcionarios en caso de presunta venta ilegal de jamones en Chepo
Naviferias del lunes 15 y martes 16 de diciembre
Lunes 15 de diciembre
Panamá Oeste
- Cancha techada de Bejuco, en Chame
Panamá
- Gimnasio de Agua Bendita, en Chilibre
- Alcalde Díaz, cancha del sector 11 La Cabima
Martes 16 de diciembre
Panamá Oeste
- Auditorio del distrito de Capira
- Casa Cultural de El Cacao (terrenos de la Feria de la Naranja), Capira rural.
Panamá
- Tienda del Pueblo Silos de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.
Colón
- Parque central de Nombre de Dios
- Campo Deportivo de Fútbol de Palenque cabecera
- Parque central de María Chiquita
- Frente a la Aduana de Portobelo
Bocas del Toro
- Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola