IMA anuncia cambios en las Naviferias de la próxima semana en la provincia de Panamá.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que realizó cambios en el calendario oficial de las naviferias con la venta disponible de jamón en la provincia de Panamá, programadas para el martes 16 y miércoles 17 de diciembre.
Nuevas fechas de naviferias en la provincia de Panamá
Martes 16 de diciembre
- Tienda del Pueblo Silos de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.
Miércoles 17 de diciembre
- Tienda del Pueblo Frigo San Antonio
- Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández.
Provincias y comarcas donde se realizarán Naviferias
- Panamá Oeste
- Panamá
- Colón
- Bocas del Toro
- Panamá Este
- Comarca Ngabe Buglé
- Comarca Emberá Wounaan
- Comarca Madugandí
- Comarca Naso Tjer Di
- Comarca Majé Emberá Drúa
Naviferias 2025: datos importantes para comprar tu caja navideña
- Todos los asistentes deben llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable.
- No se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documentos válidos.
- Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.
- Las autoridades recomiendan adquirir una sola caja por familia, con el fin de que todas las personas tengan la oportunidad de obtenerla.
Las cajas navideñas incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.