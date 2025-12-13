Presidente Mulino asegura que fondos de la venta del material de la mina se destinarán a obras sociales

El presidente de la República, José Raúl Mulino , destacó la llegada del 2026 como un año con generación de empleos, una inversión gubernamental en infraestructura superior a B/.11 mil millones y el uso exclusivo de 30 millones de dólares provenientes de la venta del material extraído de la mina en obras sociales.

Mulino, quien acompañó a la primera dama, Maricel de Mulino, durante una feria institucional en la provincia de Chiriquí, adelantó que el nuevo año será para trabajar a favor de la población, devolver la fe ciudadana y sentar las bases de un país que crezca y genere oportunidades. Asimismo, reiteró la continuidad de la lucha contra la delincuencia y el crimen, mediante el fortalecimiento de los estamentos de seguridad del Estado.

“Tengan fe que viene un 2026 muy bueno, lleno de esperanza y, sobre todo, de proyectos que comenzamos a ejecutar para generar empleos por todo el país”, destacó Mulino. A la vez, remarcó que el uso de los fondos de la mina se centrará en temas de salud (hospitales y centros de salud) y agua.

El presidente resaltó el cierre positivo del año fiscal, con un déficit controlado, finanzas ordenadas y un presupuesto 2026 enfocado fuertemente en el sector social.

“Esta semana confío que definamos con el ministro Chapman que los 30 millones que nos pagaron de las regalías del material de la mina será dedicado exclusivamente a obras sociales, ni un dólar a otro lado”, apuntó.

Mulino también se refirió al reciente asesinato de un oficial de la Policía Nacional, señalando que no descarta un 2026 con mayor rigor frente a la delincuencia y una política de mano firme contra el crimen.

“No tengan duda que eso viene. Hay forajidos como el de ayer que acabó con la vida de un policía (...) Mis respetos a esas familias que aportan héroes al país y, a veces, son muy incomprendidas. De nada sirve que el Ejecutivo haga su esfuerzo, a través de los estamentos de seguridad, si el Judicial no camina a la par”, enfatizó.

El mandatario reiteró que no se necesitan nuevas leyes, sino hacer cumplir las existentes y evitar un sistema penal que, según dijo, “lidia con delincuentes peligrosos como si se tratara de delitos menores”.

Finalmente, Mulino expresó su satisfacción por el desempeño de la misión internacional en Oslo, en el marco de la entrega del Premio Nobel de la Paz, donde se destacó el nombre de Panamá por su respaldo a la democracia y la libertad del pueblo venezolano.