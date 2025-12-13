Seis aprehendidos por el homicidio del teniente de la Policía Nacional en Caimitillo.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se refirió a los operativos que se desarrollan en San Miguelito y confirmó que el principal sospechoso del homicidio del teniente José Isaza Melo, ocurrido en Caimitillo, fue aprehendido este sábado.

En total, seis personas han sido aprehendidas en relación con este hecho, en el que también perdió la vida un ciudadano que realizaba trabajos comunitarios en la junta comunal del área.

Fernández destacó además que el conductor de la motocicleta abandonada tras los hechos en Caimitillo también fue capturado como parte de las investigaciones.

Este sábado, el presidente de la República, José Raúl Mulino, lamentó el fallecimiento en servicio del oficial de la Policía Nacional, ocurrido mientras intentaba aprehender al presunto autor del homicidio.