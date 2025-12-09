En el sector de Loma Bonita, la Policía Nacional aprehendió a Manuel Guillén, alias “Manuelito”, quien figura en la lista de los más buscados por el delito de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio, hecho ocurrido en junio de 2025 en el sector de Las Palmitas.
Policía Nacional detiene a "Manuelito", requerido por homicidio
La Policía Nacional aprehendió a Manuel Guillén, alias “Manuelito”, requerido por el delito de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio.
