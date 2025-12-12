Feria de carnet blanco y verde en Parque Lefevre: hora, fecha y lugar

La Región Metropolitana de Salud anunció la realización de una feria especial para la obtención del carnet blanco y verde, que se llevará a cabo el miércoles 17 de diciembre, en horario de 6:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Centro Integral de Parque Lefevre, ubicado en la calle 8va.
Requisitos y detalles para el carnet blanco
Para tramitar el carnet blanco, los asistentes deberán presentar:
- Cédula o pasaporte original.
- Copia del documento.
- Muestra de heces en envase adecuado con sus datos.
- Una foto tamaño carné y la tarjeta de vacunación.
- También es necesario acudir en ayunas.
- Las mujeres deben llevar una prueba de Papanicolaou reciente.
- Los hombres mayores de 40 años deberán realizarse un examen de PSA con un costo adicional de B/.10.00.
La feria contará con 100 cupos disponibles y el trámite tendrá un valor de B/.25.00, pagadero en efectivo, según la información oficial del evento.
Requisitos para el carnet verde y logística del evento
En el caso del carnet verde, se solicitará:
- Cédula o pasaporte original
- Copia del documento
- Dos fotos tamaño carnet
- Copia del carnet blanco vigente
Este trámite tendrá un costo de B/.15.00 y ofrecerá 150 cupos para los participantes que requieran actualizar su certificación sanitaria.