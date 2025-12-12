Panamá Nacionales -  12 de diciembre de 2025 - 16:01

Feria de carnet blanco y verde en Parque Lefevre: hora, fecha y lugar

La Junta Comunal de Parque Lefevre anuncia que se realizará una feria de carnet sanitario con cupos limitados para quienes requieran sus documentos.

La feria de carnet se realizará en el Centro Integral de Parque Lefevre.

Por Christopher Perez

La Región Metropolitana de Salud anunció la realización de una feria especial para la obtención del carnet blanco y verde, que se llevará a cabo el miércoles 17 de diciembre, en horario de 6:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Centro Integral de Parque Lefevre, ubicado en la calle 8va.

La jornada contará con cupos limitados y está dirigida a manipuladores de alimentos y operarios de interés sanitario, según informó la organización del evento.

Requisitos y detalles para el carnet blanco

Para tramitar el carnet blanco, los asistentes deberán presentar:

  • Cédula o pasaporte original.
  • Copia del documento.
  • Muestra de heces en envase adecuado con sus datos.
  • Una foto tamaño carné y la tarjeta de vacunación.
  • También es necesario acudir en ayunas.
  • Las mujeres deben llevar una prueba de Papanicolaou reciente.
  • Los hombres mayores de 40 años deberán realizarse un examen de PSA con un costo adicional de B/.10.00.

La feria contará con 100 cupos disponibles y el trámite tendrá un valor de B/.25.00, pagadero en efectivo, según la información oficial del evento.

Requisitos para el carnet verde y logística del evento

En el caso del carnet verde, se solicitará:

  • Cédula o pasaporte original
  • Copia del documento
  • Dos fotos tamaño carnet
  • Copia del carnet blanco vigente

Este trámite tendrá un costo de B/.15.00 y ofrecerá 150 cupos para los participantes que requieran actualizar su certificación sanitaria.

