Comando Sur de EE.UU. enviará equipos médicos para apoyar al MINSA

A solicitud del Ministerio de Salud de Panamá (MINSA), un equipo médico del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) llegó al país para fortalecer la atención sanitaria bajo la misión médica “Juntos por la Salud”, una iniciativa que forma parte del Programa de Asistencia Humanitaria de Estados Unidos.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, recibieron oficialmente al equipo en el Hospital San Miguel Arcángel, ubicado en el distrito de San Miguelito.

Según la embajada estadounidense, esta misión representa un incremento sustancial en el apoyo médico directo que Estados Unidos brindará a Panamá a lo largo de 2026.

Atención médica en todo el país por Comando Sur y MINSA

Las misiones médicas contemplan atención en 27 puntos de Panamá, incluyendo:

Las diez provincias

La comarca Ngäbe-Buglé

El objetivo es atender a más de 10,000 pacientes, ofreciendo especialidades como:

Odontología

Cardiología

Endoscopia

Medicina familiar

Atención hospitalaria

Traumatología, entre otras

Los equipos médicos rotarán en períodos de dos a tres semanas, brindando atención en hospitales públicos y reforzando las capacidades del personal panameño.

Equipos especializados ya están operando en hospitales

Este aumento en el apoyo internacional inició el 17 de noviembre, con la llegada de un equipo de traumatología que actualmente refuerza la unidad de trauma del Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera. Durante los próximos 10 meses, este equipo rotará por hospitales públicos, ofreciendo tres meses de asistencia en cada centro.

El nuevo grupo médico enviado por SOUTHCOM está compuesto por dos equipos principales:

1. Equipo de endoscopia – Hospital San Miguel Arcángel (San Miguelito)

Gastroenterólogo

Anestesiólogo

Dos especialistas de apoyo clínico

2. Equipo de atención hospitalaria – Hospital Nicolás Solano (La Chorrera)

Cardiólogo

Médico de familia

Audiólogo

Partera certificada

Ambas unidades trabajarán de forma coordinada con el personal panameño para mejorar la capacidad de respuesta en servicios especializados.