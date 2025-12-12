MINSA emite alerta epidemiológica por aumento de influenza en el hemisferio norte.

El Ministerio de Salud (MINSA) de Panamá emitió una alerta epidemiológica tras el reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un aumento de casos de influenza en el hemisferio norte, al inicio de la temporada 2025-2026, con predominio del virus de la influenza A.

En el Caribe y Centroamérica prevalece el subtipo A (H1N1) pdm09, mientras que en Norteamérica predomina el A (H3N2). La entidad confirmó que, hasta el momento, en Panamá no se han reportado casos de la variante A (H3N2) subtipo K, que circula en el Reino Unido y que está asociada potencialmente a mayor severidad en personas adultas mayores.

El MINSA también informó que durante la semana epidemiológica 48 no se notificaron nuevas defunciones por influenza ni por covid-19.

En lo que va de 2025, se han registrado 97 defunciones por influenza y 47 por covid-19. Las autoridades recomiendan a la población acudir a los centros de salud para aplicarse las vacunas contra la influenza y el virus sincitial respiratorio. Además, exhortan a quienes presenten síntomas de enfermedades respiratorias a buscar atención médica oportuna y a reforzar las medidas de autocuidado.