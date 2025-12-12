Policía Nacional busca a responsables del asesinato de un teniente en Caimitillo

La Policía Nacional mantiene una intensa operación en el sector de Caimitillo para dar con los sujetos que asesinaron a un teniente policial la tarde de este martes, quienes tras el ataque huyeron e ingresaron a un área boscosa.

En el hecho también falleció un hombre que realizaba trabajo comunitario, luego de ser sorprendido por los pistoleros durante el intercambio registrado en la zona.

Daño colateral: No habrá desfile de Navidad en Caimitillo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1999562401251770504?s=20&partner=&hide_thread=false Producto de este incidente se conoció que ha sido suspendido el Desfile de Navidad programado para esta tarde en el sector. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se encuentra en este punto. pic.twitter.com/5Mbbc63OM5 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 12, 2025

Como consecuencia del incidente, las autoridades informaron que fue suspendido el Desfile de Navidad que estaba programado para horas de la tarde en el mismo sector, como medida preventiva para salvaguardar a la población.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se trasladó al área para coordinar las acciones operativas y de seguimiento. La Policía Nacional reiteró que se mantienen operativos de búsqueda y cerco en Caimitillo con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque.