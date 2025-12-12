Panamá Nacionales -  12 de diciembre de 2025 - 09:28

Jubilados y pensionados: últimos pagos de 2025, fechas y modalidades de cobro

Según el calendario de pago de la CSS para jubilados y pensionados, los desembolsos de enero se realizarán el lunes 5 y martes 6 de 2026 por ACH.

Últimos pagos de 2025 para jubilados y pensionados.

Por Ana Canto

El viernes 19 de diciembre se efectuará el último pago de quincena del 2025 para jubilados y pensionados. En esta fecha también se realizarán los desembolsos del bono permanente y del bono navideño otorgados por la Caja de Seguro Social (CSS).

Últimos pagos del 2025 para jubilados y pensionados

Diciembre

  • ACH: viernes 19 de diciembre
  • Cheque: lunes 22 de diciembre
  • Para este mes de espera el desembolso del Bono permanente y el Bono navideño

Pagos de enero 2026 para jubilados y pensionados

  • ACH: lunes 5 y martes 20 de enero de 2026
  • Cheque: martes 6 y miércoles 21 de enero de 2026
