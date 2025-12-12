Jubilados y pensionados: últimos pagos de 2025, fechas y modalidades de cobro

El viernes 19 de diciembre se efectuará el último pago de quincena del 2025 para jubilados y pensionados. En esta fecha también se realizarán los desembolsos del bono permanente y del bono navideño otorgados por la Caja de Seguro Social (CSS).
Últimos pagos del 2025 para jubilados y pensionados
Diciembre
- ACH: viernes 19 de diciembre
- Cheque: lunes 22 de diciembre
- Para este mes de espera el desembolso del Bono permanente y el Bono navideño
Pagos de enero 2026 para jubilados y pensionados
- ACH: lunes 5 y martes 20 de enero de 2026
- Cheque: martes 6 y miércoles 21 de enero de 2026