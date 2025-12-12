Nueva serie coreana de Disney+: detalles, elenco y por qué llama la atención

Baek Ki-tae interpretado por Hyun Bin en Made in Korea la nueva serie de Disney+.

La plataforma de streaming Disney+ se alista para cerrar el año con una de sus apuestas más ambiciosas en contenido original "Made in Korea", un drama que ha despertado interés internacional no solo por su elenco estelar, sino por su mezcla de historia, intriga y política.

El anuncio de su lanzamiento y los detalles que se han ido compartiendo poco a poco están llevando a que los fans del género coreano sitúen esta producción entre las más esperadas para el cierre de 2025 y principios de 2026.

Disney+: Un vistazo a la historia de Made in Korea

Made in Korea una serie dramática de época ambientada en Corea del Sur durante los años setenta, una etapa marcada por tensiones políticas y profundas transformaciones sociales. La trama sigue a un poderoso agente con una vida compleja y a un fiscal decidido a enfrentar la corrupción, dos figuras cuyas ambiciones se cruzan en medio de conspiraciones y rivalidades.

El proyecto fue creado por Park Eun-gyo y Park Joon-suk, dirigido por Woo Min-ho y producido por Hive Media Corp para Disney+. Su enfoque combina elementos de thriller político con drama histórico, un estilo que ya ha despertado expectativas entre audiencias internacionales.

Estreno, formato y expectativas entre los seguidores

Disney+ confirmó que Made in Korea estrenará el 24 de diciembre de 2025, con los dos primeros episodios disponibles de manera simultánea. A partir de entonces, se liberarán nuevos capítulos semanalmente hasta mediados de enero de 2026.

El calendario oficial quedará así:

Episodios 1 y 2: 24 de diciembre

24 de diciembre Episodios 3 y 4: 31 de diciembre

31 de diciembre Episodio 5: 7 de enero de 2026

7 de enero de 2026 Final de temporada: 14 de enero de 2026

Además, la plataforma autorizó una segunda temporada incluso antes del lanzamiento de la primera, lo que refleja la confianza en el potencial de la serie dentro de su catálogo global.

Con un reparto encabezado por figuras como Hyun Bin y Jung Woo-sung, la producción busca captar tanto a los fanáticos del drama coreano como a los espectadores interesados en historias de poder, ambición y justicia.