Navidad 'City of Star': Alcaldía de Panamá planea realizar jornada de limpieza tras desfile

Un total de 280 funcionarios de la Alcaldía de Panamá y de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) ejecutarán labores de limpieza y recolección de desechos en la ruta del desfile de Navidad “City of Star”, programado para este domingo 14 de diciembre en Calle 50.

Como parte de la jornada, la Alcaldía de Panamá lanzó una campaña para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de disponer adecuadamente los desechos durante el evento, que reunirá a miles de asistentes. La institución recalcó que la limpieza es responsabilidad de todos.

Alcaldía de Panamá colocará 32 puntos de recolección y acciones de desmontaje

Las cuadrillas de aseo iniciarán su trabajo conforme avance el desfile y el público se retire del área, tanto en la ruta principal como en las calles aledañas, desde la Avenida Aquilino de la Guardia hasta la intersección con Vía Porras.

Para esta operación se habilitarán 32 puntos de recolección, incluyendo 14 puntos de reciclaje y 6 centros de acopio, reforzados con 100 camiones recolectores. Además, se emplearán 2 plataformas tipo tina para el traslado final de los desechos generados durante la actividad.

De igual forma, la Alcaldía de Panamá realizará el desmontaje de graderías, toldas, baños portátiles, vallas de contención y el traslado de las carrozas navideñas, con el objetivo de restablecer el orden de la ciudad antes del amanecer.