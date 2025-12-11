Alcaldía de Panamá, desfile Navideño: Todo lo que necesitas saber para ir a Calle 50 este domingo

La Alcaldía de Panamá anunció que más de una docena de instituciones apoyarán el operativo de seguridad que se desplegará para garantizar el desarrollo del desfile navideño que iluminará Calle 50 la tarde del domingo 14 de diciembre.
Durante una conferencia de prensa, las autoridades detallaron el plan integral de seguridad, movilidad, salud y control operativo para recibir a miles de asistentes. El desfile iniciará a las 2:00 p.m., en el cruce de Calle 50 con Avenida Aquilino de la Guardia, frente al Banco General, y avanzará hasta el Supermercado Rey de Calle 75 Este, en San Francisco.
Un megaoperativo por la Alcaldía de Panamá
El dispositivo estará conformado por más de 5,000 miembros de seguridad y atención de emergencias, provenientes de instituciones como:
- SINAPROC
- Benemérito Cuerpo de Bomberos
- SUME 911
- Ministerio de Salud (MINSA)
- Servicio Nacional de Migración
- Policía Municipal
- Policía Nacional
- SPI
- ATTT
- Caja de Seguro Social
- SENAN
- SENAFRONT
- MiBus
- Autoridad de Aseo
- Metro de Panamá
El despliegue incluirá además:
- 1 Centro de Operaciones y Monitoreo
- 2 vehículos grúas
- 5 puestos de atención médica
- 7 vehículos de intervención rápida
- 8 ambulancias ubicadas estratégicamente
- 25 inspectores de microempresas
Atención para niños perdidos
La Policía Municipal habilitará tres puntos especiales para atender casos de niños extraviados:
- St. Georges Bank (Calle 50)
- Plaza New York (cruce de Calle 53 y Calle 50)
- Farmacia Saba (Calle 68 Este, San Francisco)
Un desfile inclusivo y organizado
En total, 15 instituciones participan en la coordinación general del evento, el cual contará con áreas específicas para personas con discapacidad, asegurando un desfile accesible e inclusivo.
Además, la Alcaldía destacó otros refuerzos operativos:
- 10 camiones recolectores de desechos
- 280 colaboradores de limpieza, laborando antes, durante y después del desfile
- 12 graderías para mejor visualización
- 20 torres de luz a lo largo del recorrido
- 150 kioscos de microempresarios locales
- 200 baños portátiles
- 3,500 vallas de contención
- 50,000 botellas de agua para el público y participantes
Las autoridades reiteraron el llamado a las familias a asistir temprano, mantenerse hidratadas y seguir las indicaciones del personal de seguridad para disfrutar de una jornada festiva, segura y ordenada.