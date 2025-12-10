Panamá Nacionales -  10 de diciembre de 2025 - 15:51

Gran encendido Navideño en San Miguelito este 11 de diciembre

San Miguelito realizará su Gran Encendido Navideño el 11 de diciembre en Los Andes, con música, juegos y actividades para toda la familia.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, anunció la realización del Gran Encendido Navideño 2024, un evento comunitario que busca reunir a las familias para dar inicio oficial a la temporada festiva en el distrito.

La actividad se llevará a cabo este miércoles 11 de diciembre, de 5:00 p.m. a 9:30 p.m., en el Centro Comercial Los Andes, uno de los puntos más tradicionales de San Miguelito.

La jornada contará con presentaciones musicales, juegos, sorpresas y actividades recreativas, además de un espectáculo especial de luces que marcará el encendido del árbol navideño y la decoración que adornará el área durante todo el mes de diciembre.

La alcaldesa Hernández invitó a los residentes y visitantes a participar en esta celebración que busca fortalecer la convivencia familiar y comunitaria. “Tendremos música, juegos, sorpresas y mucha magia navideña para toda la familia”, destacó.

