Gran encendido Navideño en San Miguelito este 11 de diciembre

La alcaldesa del distrito de San Miguelito , Irma Hernández, anunció la realización del Gran Encendido Navideño 2024, un evento comunitario que busca reunir a las familias para dar inicio oficial a la temporada festiva en el distrito.

La actividad se llevará a cabo este miércoles 11 de diciembre, de 5:00 p.m. a 9:30 p.m., en el Centro Comercial Los Andes, uno de los puntos más tradicionales de San Miguelito.

Encendido Navideño en San Miguelito será este jueves 11 de diciembre

La jornada contará con presentaciones musicales, juegos, sorpresas y actividades recreativas, además de un espectáculo especial de luces que marcará el encendido del árbol navideño y la decoración que adornará el área durante todo el mes de diciembre.

La alcaldesa Hernández invitó a los residentes y visitantes a participar en esta celebración que busca fortalecer la convivencia familiar y comunitaria. “Tendremos música, juegos, sorpresas y mucha magia navideña para toda la familia”, destacó.