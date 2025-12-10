Copa Airlines extiende suspensión temporal de vuelos desde hacia Venezuela

La aerolínea panameña Copa Airlines informó que extenderá hasta el 18 de diciembre la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas, Venezuela, debido a las condiciones que han afectado recientemente los sistemas de navegación en ese país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Copa Airlines incrementa sus operaciones por fiestas de fin de año

La empresa detalló que, para responder a la alta demanda de viajes durante la temporada de fin de año, ha incrementado sus operaciones hacia la ciudad de Cúcuta, Colombia, como alternativa para los pasajeros que necesitan movilizarse en la región.

Asimismo, Copa Airlines indicó que continúa evaluando otros aeropuertos que cuenten con sistemas de aproximación estables y que no se vean afectados por las intermitencias registradas en las señales de navegación, con el fin de ofrecer soluciones adicionales a sus viajeros.

Como parte del apoyo a los pasajeros afectados por esta suspensión, la aerolínea anunció tres opciones sin penalización adicional:

Opciones para pasajeros con vuelos programados en Copa Airlines

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998821925439570239?s=20&partner=&hide_thread=false La aerolínea panameña @CopaAirlines comunica que extiende hasta el 18 de diciembre la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas, Venezuela.



Detalla que “con el propósito de atender la alta demanda de pasajeros en esta época del año, Copa Airlines ha… pic.twitter.com/9uymjWqUgB — Telemetro Reporta (@TReporta) December 10, 2025

Cambio de fecha o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.

o dentro de la misma región, sin cargos adicionales. Cancelación del viaje , manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura.

, manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura. Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados.

Las solicitudes pueden gestionarse a través del sitio web oficial copa.com.

Copa Airlines reiteró su compromiso de mantener informados a sus pasajeros y de ofrecer alternativas que garanticen su movilidad durante la temporada alta.