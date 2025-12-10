Panamá Nacionales -  10 de diciembre de 2025 - 14:35

Copa Airlines extiende suspensión temporal de vuelos desde hacia Venezuela

Copa Airlines extiende hasta el 18 de diciembre la suspensión de vuelos a Caracas y ofrece cambios, créditos o reembolsos a pasajeros afectados.

Copa Airlines extiende suspensión de vuelos

Copa Airlines extiende suspensión de vuelos

AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La aerolínea panameña Copa Airlines informó que extenderá hasta el 18 de diciembre la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas, Venezuela, debido a las condiciones que han afectado recientemente los sistemas de navegación en ese país.

Copa Airlines incrementa sus operaciones por fiestas de fin de año

La empresa detalló que, para responder a la alta demanda de viajes durante la temporada de fin de año, ha incrementado sus operaciones hacia la ciudad de Cúcuta, Colombia, como alternativa para los pasajeros que necesitan movilizarse en la región.

Asimismo, Copa Airlines indicó que continúa evaluando otros aeropuertos que cuenten con sistemas de aproximación estables y que no se vean afectados por las intermitencias registradas en las señales de navegación, con el fin de ofrecer soluciones adicionales a sus viajeros.

Como parte del apoyo a los pasajeros afectados por esta suspensión, la aerolínea anunció tres opciones sin penalización adicional:

Opciones para pasajeros con vuelos programados en Copa Airlines

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998821925439570239?s=20&partner=&hide_thread=false
  • Cambio de fecha o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.
  • Cancelación del viaje, manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura.
  • Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados.

Las solicitudes pueden gestionarse a través del sitio web oficial copa.com.

Copa Airlines reiteró su compromiso de mantener informados a sus pasajeros y de ofrecer alternativas que garanticen su movilidad durante la temporada alta.

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Airlines solicitará vuelos especiales hacia Toronto para apoyar a Panamá en el Mundial 2026

Copa Airlines anuncia feria de empleo en Los Andes Mall este 9 de diciembre

Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia Caracas hasta el 12 de diciembre

Recomendadas

Más Noticias