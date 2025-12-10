Panamá Nacionales -  10 de diciembre de 2025 - 14:06

Policía Nacional aprehendió a un hombre tras denuncia en Crime Stoppers

Policía Nacional aprehende a un hombre de 31 años tras un allanamiento por denuncia en Crime Stoppers, donde se decomisó presunta droga y pesas digitales.

@PGN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó que, tras recibir una denuncia anónima a través de la plataforma Crime Stoppers, unidades policiales en conjunto con la Procuraduría General de la Nación (PGN) realizaron una diligencia de allanamiento que permitió la aprehensión de un hombre de 31 años.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron una bolsa y varios sobres con presunta droga, además de pesas digitales, elementos comúnmente utilizados para la distribución de sustancias ilícitas.

El caso quedó a órdenes de la Fiscalía de Drogas, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar el alcance de las actividades del detenido y su posible vinculación con redes de microtráfico.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a utilizar herramientas como Crime Stoppers, que permiten denunciar de manera segura y confidencial actividades delictivas que pongan en riesgo la seguridad de las comunidades.

