Policía Nacional aprehendió a un hombre tras denuncia en Crime Stoppers

La Policía Nacional informó que, tras recibir una denuncia anónima a través de la plataforma Crime Stoppers, unidades policiales en conjunto con la Procuraduría General de la Nación (PGN) realizaron una diligencia de allanamiento que permitió la aprehensión de un hombre de 31 años.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron una bolsa y varios sobres con presunta droga, además de pesas digitales, elementos comúnmente utilizados para la distribución de sustancias ilícitas.

ArraijánCabecera | Recibimos una denuncia a través de la plataforma Crime Stoppers y, junto al @PGN_PANAMA , desarrollamos una diligencia de allanamiento, donde aprehendimos a un sujeto de 31 años tras decomisarle una bolsa y varios sobres con presunta droga, pesas digitales. pic.twitter.com/CaSMK2b84e — Policía Nacional (@policiadepanama) December 10, 2025

El caso quedó a órdenes de la Fiscalía de Drogas, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar el alcance de las actividades del detenido y su posible vinculación con redes de microtráfico.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a utilizar herramientas como Crime Stoppers, que permiten denunciar de manera segura y confidencial actividades delictivas que pongan en riesgo la seguridad de las comunidades.